Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1932'nin Ocak ayında İzmir'de hangi isimde bir cemiyetin kurulacağının ilan edilmesi gazetelerde haber olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının cevabı burada. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 1932'nin Ocak ayında İzmir'de hangi isimde bir cemiyetin kurulacağının ilan edilmesi gazetelerde haber olmuştur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1932'nin Ocak ayında İzmir'de hangi isimde bir cemiyetin kurulacağının ilan edilmesi gazetelerde haber olmuştur? Milyoner Cevabı

SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYIN

A) Kılıbıklarla Dayanışma Cemiyeti

B) Kılıbıkları Koruma Cemiyeti

C) Kılıbıklarla Mücadele Cemiyeti

D) Kılıbıkları Islah Cemiyeti