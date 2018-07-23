Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin liralık sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz. İşte Hangisi Jean-Jacques Rousseau'nun mutluluk olarak tanımladığı üç şeyden biri değildir? sorusu.

Hangisi Jean-Jacques Rousseau'nun mutluluk olarak tanımladığı üç şeyden biri değildir?



A) İyi bir eş

B) İyi bir aşçı

C) İyi bir banka hesabı

D) İyi bir sindirim sistemi

SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYIN