Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 DGS sonuçları için heyecanla bekleyişini sürdüren adaylar için tarih netlik kazandı. Üniversite eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen ön lisans öğrencileri için yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ayrıntıları haberimizde. 21 Temmuz'da yapılan DGS sınav soruları ve cevapları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. DGS sonuçları açıklandı mı? diye soran adaylar için ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 2018 DGS açıklanma tarihini belirledi.

DGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz'da uygulanan meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişleri amacıyla düzenlenen DGS temel soru kitapçığı erişime açıldı.

2018 DGS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları açıklandı mı? diye bekleyen adaylar için ÖSYM'den açıklama geldi. ÖSYM yaptığı açıklama ile sınav sonuçlarının 16 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacağını belirtti.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.