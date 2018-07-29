Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A101 aktüel indirimler ağustos ayı yayınlandı. A101 Honor 9 Lite cep telefonu yeni indirim kataloğunda yer alıyor. Honor 9 Lite cep telefonunun fiyatı ve özellikleri merak ediliyor. Peki listede başka hangi ürünlerde indirim var? İndirimli ürünler kataloğuna bakıldığında yiyecek-içecek ağırlıklı bir afiş görülüyor. İşte A101 indirimdeki ürünler ağustos listesi ve A101 haftanın kampanyaları...

Her hafta farklı kampanyalar ile tüketicilerinin yüzünü güldüren A101'de bu hafta indirimde olan ürünler açıklandı. 2-9 Ağustos arasında satışa sunulacak olan ürünler arasında en çok dikkat çene Honor 9 Lite cep telefonu oldu. Dört kameralı telefon 2 Ağustos'ta satışa sunulacak. İşte bu hafta A101'lerde indirimli olarak bulabileceğiniz ürünler listesi...

A101 2 AĞUSTOS İNDİRİM KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A101’in 2 Ağustos aktüel ürünler listesine ekleyeceği Honor 9 Lite’ın özellikleri:

- Android 8,0 Oreo

- Kirin 659 8 çekirdekli işlemci (2.36 GHz)

- Yüz tanıma sistmi

- 0,2 saniyede parmak izi okuma

- 3000 mAh batarya

- 4.5G

- Özel ayna tasarımı

- 5.65 inç Full HD ekran (1080×2160 piksel)

- FullWiew 18:9 geniş ekran

- 3GB RAM

- 32GB dahili hafıza

- 13mp + 2MP çift ön kamera

- 13mp + 2MP çift arka kamera

- Full HD video kaydı

A 101 çalışma saatleri nedir? A101 saat kaçta açılıyor?

A101 Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 merkez binası Genel Merkez Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesine 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

A101 firmasının kendini tanıttığı metinde yazılanlar şu şekilde;

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.