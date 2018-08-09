Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cibuti ve Mali'nin ortak özelliği ne? Cibuti nerede? 18.134.835 toplam nüfusuyla Afrika kıtasında yer alan Mali, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Cezayir, Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine, Senegal ve Moritanya ülkeleri ile komşudur. Bu ülke Afrika'nın 8. dünyanın ise 23. büyük ülkesidir.Mali nerede? Hangi dil konuşuyorlar? tüm soruların cevabı haberimizde en detaylı şekilde yer alıyor.

CİBUTİ NERESİ?



541 bin nüfusa sahip olan Cibuti'nin yüzölçümü ise 23 bin 200 kilometre. Cibuti bayrağında ise mavi yeşil ve beyaz zemin üzerine kırmızı bir yıldız yer alıyor.

CİBUTİ'YE KOMŞU ÜLKELER

Kızıldeniz kıyısındaki Cibuti'nin komşuları Etiyopya, Somali.

CİBUTİ'DE HANGİ DİLLER KONUŞULUYOR?

Cibuti'de Arapça, Somali ve Afar dilleri konuşuluyor.