Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 Ağustos Süper Loto sonuçları haberimizde şans oyunu meraklılarıyla buluşuyor. Milli Piyango İdaresi'nin perşembe günleri gerçekleştirdiği Süper Loto çekilişinde bu hafta büyük ikramiye sahibini bulabilecek mi? İki haftadır devreden büyük ikramiye bu akşam sahibini bulabilecek mi? İkramiyenin yaklaşık 5 milyon TL olması bekleniyor. Süper Loto 9 Ağustos çekiliş sonuçları, Milli Piyango Süper Loto sonuçları sizlerle...

SÜPER LOTO 564. HAFTA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Süper Loto 564. hafta çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta kazandıran numaralar 1,7,27,28,39 ve 51 olarak belirlendi. Peki Süper Loto çekilişinde bu akşamın şanslı numaraları hangi sayılar olacak?

Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri gerçekleştiriliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar 1,7,27,28,39 ve 51 olarak belirlendi. Geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Bu akşam çekilecek olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 5 milyon TL için çekilmesi bekleniyor.

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.