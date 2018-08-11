Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Ahmet Ertegün'e hayran olduğu için oğullarından birinin adını Ahmet koyan müzisyen kimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Ahmet Ertegün'e hayran olduğu için oğullarından birinin adını Ahmet koyan müzisyen kimdir? sorusu ve cevabı...

Ahmet Ertegün'e hayran olduğu için oğullarından birinin adını Ahmet koyan müzisyen kimdir?

a) Frank Zappa

b) Paul McCartney

c) Jim Morrison

d)Ray Charles

Doğru cevap: Frank Zappa