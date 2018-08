Türkiye Gazetesi

Atını Seven Kovboy filmi ile ilgili bilgiler ve Hadi ipucu 13 Ağustos ve Hadi yarışması sorusu haberimizde sizlerle... Cep telefonlarından online olarak oynanan bilgi yarışması 'Hadi', merak uyandırmaya devam ediyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri 12:30'da ve 20:30'da oynanan oyun, diğer günler sadece 20:30'da oynanmaya devam ediyor. 13 Ağustos Hadi ipucu sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bugünün hadi oyunu ipucu nedir? Hadi ipucu Atını Seven Kovboy, Atını Seven Kovboy filmi ile ilgili bilgiler sizlerle... İşte Hadi ipucu 13 Ağustos ile ilgili bilgiler...

HADİ İPUCU 13 AĞUSTOS SORU VE CEVABI

Hadi bilgi yarışması 13 Ağustos ipucu olarak Atını Seven Kovboy filmini takipçileriyle paylaştı. İşte Atını Seven Kovboy filmi ile ilgili detaylar...

HADİ OYUNU NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.