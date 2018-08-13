Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Stalin'in kimsenin terk etmesine izin vermediği Stalingard'da bir sovyet askerinin ortalama yaşam beklentisi ne kadardı sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Stalin'in kimsenin terk etmesine izin vermediği Stalingard'da bir sovyet askerinin ortalama yaşam beklentisi ne kadardı sorusu ve cevabı...

Stalin'in kimsenin terk etmesine izin vermediği Stalingard'da bir sovyet askerinin ortalama yaşam beklentisi ne kadardı?

a) 6 saat

b) 12 saat

c) 1 gün

d) 1 hafta

CEVAP: 1 GÜN