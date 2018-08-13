Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Time dergisine kapak olan ilk aktör kimdir? Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Time dergisine kapak olan ilk aktör kimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Time dergisine kapak olan ilk aktör kimdir? sorusu ve cevabı...

Time dergisine kapak olan ilk aktör kimdir?

A) Marlon Brando

B) James Dean

C) Frank Sinatra

D) Charlie Chaplin

Cevap: Charlie Chaplin