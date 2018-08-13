Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü özellikleri nelerdir? cevabı merak ediliyor. Türkiye ve dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü için hangisi doğrudur? sorusu ve cevabı...

Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü için hangisi doğrudur?

A) Edi kaşsız Büdü bitişik kaşlıdır

B) Büdü Kaşsız, Edi ayrık kaşlıdır

C) Edi kaşsız, Büdü Ayrık kaşlıdır

D) Büdü kaşsız, Edi bitişik kaşlıdır