Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güngör Uras kimdir merak ediliyor. Ekonomi yazarı Güngör Uras hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Uras, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güngör Uras kimdir sorusunun cevabı...

GÜNGÖR URAS KİMDİR?

22 Temmuz 1933 dünyaya gelen Uras, İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da TED Yenişehir Koleji'nde tamamlayan Güngör Uras; 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'mali şube'sinden mezun olmuş, 1988'de Boğaziçi Üniversitesi'nde doçentliğe hak kazanmış, 1994'te Marmara Üniversitesi'nde Profesör olmuştur.

Çalışma hayatına Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı olarak görev yaptı. 1974 - 1980 yılları arasında Tüsiad Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Aksigorta İdare Meclisi başkanlığı yapan Güngör Uras, 1993 yılına kadar İ.Ü. İktisat Fakültesi Öğretim Görevlisi, 2001 yılına kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi`nde köşe yazarlığına başlayan Uras, sırasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü. Uras, Dünya ve Milliyet gazetelerinde yazmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Güngör Uras, 1980 yılından itibaren Prof. Dr. T. Güngör Uras, T. Güngör Uras, Güngör Uras, Tevfik Güngör, Ali Rıza Kardüz imzaları ile 10.000 civarında makale yazdı.

Güngör Uras, 19 Ağustos 2018'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.