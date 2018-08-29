Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadi ipucu sorusu belli oldu! Kaygısızlar dizisi başrol oyuncuları kim? Kısa süre önce başlayan bilgi yarışması Hadi çılgınlığı devam ediyor. 29 Ağustos Hadi ipucu Kaygısızlar dizisi başrol oyuncuları kimdir? Bu sorular Google'da şimdiden aranmaya başladı. Sosyal medyada Kaygısızlar dizisine ait bir kare paylaşıldı. Hadi, Instagram hesabından 29 Ağustos Hadi ipucunu Kaygısızlar dizisinden nostaljik bir fotoğrafla duyurdu. ''Hadioynalive'' hesabı üzerinden, tatlının görseli paylaşıldı ve şu ifadelere yer verildi: Hadi bugün 12:30'da. Eski diziler her zaman akıllarımızda yer etmiştir. 1994 yılında yayınlanmaya başlayan Kaygısızlar dizisini hatırlıyor musunuz? Başrol oyuncuları hakkında basit bir araştırma yeterli olacaktır. İşte merak edilen Hadi ipucu sorusunun cevabı. İşte Kaygısızlar dizisi başrol oyuncuları...

Ercan Yazgan, Memnun Kaygısız.

Halit Akçatepe, Berber İsmail.

Ayşen Gruda, Sabriye Kaygısız.

Şenay Gürler

Şoray Uzun , Kültigin

Yönetmen: Temel Gürsu, Cankat Ergin, Oğuz Yalçın, Uğur Erkır, Samim Değer, Ayhan Önal

Senaryo: Gani Müjde, Birol Güven, Kemal Kenan Ergen, Resul Ertaş, Fatih Solmaz, Yılmaz Okumuş, Metin Açıkgöz, Selçuk Erdem

Yapımcı: İlksen Fırat

Kaygısızlar Dizi Konusu

Üç karısı, 36 çocuğuyla köyden şehre asker arkadaşı İsmai'in (Halit Akçatepe) yanına gelen Memnun Kaygısız (Ercan Yazgan), iş bulana kadar onun yanında kalmak üzere evlerine yerleşir. Karısı Zeynep'le sakin bir hayat yaşayan İsmail'in, Kaygısız ailesi evlerine girdikten sonra tüm yaşamı değişir. Memnun'un iş bulup başka bir eve taşınma konusundaki kaygısızlığı, onlarca çocuğun gürültüsü ve 3 karısının yaptıkları İsmail'i ve karısını çileden çıkarsa da bir türlü evden kovamazlar.

Memnun'un büyük oğlu Eleman (Yalçın Avşar), bir restoranda eleman olarak çalışmaya başlar ve orada çalışan Burcu'ya aşık olur. Burcu, mahallenin kabadayısı Kültigin'in (Şoray Uzun) kızkardeşidir.

Dizinin favori karakterleri olan 3'lü çete haraç alma, adam dövme ve Burcu'yu koruma gibi rutin işlerle uğraşırken bir yandan Memnun'la uğraşmayı da ihmal etmezler. Memnun'un en eski karısı Sabriye (Ayşen Gruda) oto tamircisi Yılmaz Usta'nın (Yılmaz Köksal) yanında yardımcı olarak çalışır.

Kaygısızlar'ın en komik taraflarından biri konuyla alakasız absürt esprilerin dizi boyunca figüran oyuncular tarafından amatör oyunculuklarla yapılmasıdır. herhangi bir olayın ortasında, birden bir figüran oyuncu diziye girip genelde tek bir cümleyle lafını söyler ve oradan kaybolur.