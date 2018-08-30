Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Ağustos resmi tatil mi? Bugün bankalar, PTT ve eczane açık mı? Birkaç gün önce sona eren Kurban Bayramı tatili sonrasında bugünün de resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar 'bugün resmi tatil mi, 30 ağustos resmi tatil mi, 30 ağustosta bankalar açık mı, 30 ağustosta ptt açık mı, bugün eczaneler açık mı' gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Konuya dair tüm detaylar haberimizde...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos’ta, kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Peki, Bugün bankalar açık mı? Bugün PTT açık mı? Bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustosta bankalari PTT ve eczaneler açık mı? gibi soruların cevapları neler?

30 AĞUSTOS BANKALAR VE PTT AÇIK MI?

30 Ağustos'ta (bugün) banka, vergi dairesi, PTT ve noter gibi kuruluşlar tam gün kapalı olacak. Dolayısıyla işlem yapmak isteyen kişiler, bu işlemlerini 31 Ağustos Cuma günü itibariyle yapabilecek.

30 AĞUSTOS HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos tarihinde nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet verecek. 31 Ağustos resmi tatil olmadığı için yarın kurumlar normal mesai düzenlerine geri dönecek.