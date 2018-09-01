Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Eylül HADİ sorusu Instagram hesabında yayınlanmadı. Bu akşam Hadi oynamak isteyen yarışmacılar ise 1 Eylül hadi sorusu, hadi ipucu ne, 1 Eylül hadi ipucu ne, Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya getiren sporcu kim? aramalarına başladı. Biz de sizler için 1 Eylül hadi sorusunu derledik. Bu akşam 1 Eylül hadi sorusu; Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya getiren sporcu kim?.. Peki Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya getiren sporcu kim? uygulaması özellikleri nelerdir sorularınızın cevabı burada. 1 Eylül hadi sorusu ve BİP'in özellikleri ile ilgili merak ettikleriniz sitemizde yer almakta. İşte detaylar...

HADİ SORUSUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYIN

İpucu sorusu şu şekilde yayınlandı:

Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya getiren sporcu kim?

Hadi Nedir?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.