Meteoroloji'nin son dakika değerlendirmesine göre bugün yani 2 Eylül hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 34 
İstanbul: Az bulutlu ve açık sabah saatlerinde doğu kesimleri yer yer puslu ve sisli 33 
İzmir: Az bulutlu ve açık 33 
Bursa: Az bulutlu ve açık 35 
Adana: Az bulutlu ve açık 35 
Antalya: Az bulutlu ve açık 33 
Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Erzurum: Parçalı bulutlu 28 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 