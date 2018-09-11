Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadi 11 Eylül ipucu sorusu | Atlas Okyanusu, Manş Denizi ve Akdeniz'e kıyısı olan ülke hangisi? Hadi çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor. Kıza sürede geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Türkiye'nin ilk online mecrada para kazandıran bilgi yarışması Hadi, her yarışmadan önce intagram hesabından yarışmacılar için bir ipucu sorusu paylaşıyor. Hadioynalive hesabı üzerinden bugün saat 12.30'da oynanacak Hadi 11 Eylül ipucu sorusu paylaşıldı. Soru coğrafya kategorisinden geldi. Bugünkü Hadi 11 Eylül ipucu, Atlas Okyanusu, Manş Denizi ve Akdeniz'e kıyısı olan ülke hangisi? oldu... Peki Hadi 11 Eylül ipucu sorusu | Atlas Okyanusu, Manş Denizi ve Akdeniz'e kıyısı olan ülke hangisi? İşte Hadi 11 Eylül ipucu sorusu ve Atlas Okyanusu, Manş Denizi ve Akdeniz'e kıyısı olan ülke hangisi? sorusunun cevabı...

Hadioynalive hesabında Hadi 11 Eylül ipucu sorusu şu cümlelerle duyuruldu:

"Hadi bugün 12:30’da. Akdeniz ülkelerini severiz. Genelde insanları sıcaktır ama hepsi öyle olmak zorunda değil tabii ki... Bugünkü ipucumuz bir Akdeniz ülkesinden geliyor. Hem Atlas Okyanusu’na hem Manş Denizi’ne hem de Akdeniz’e kıyısı olan tek ülke... Bir de yanına Eyfel Kulesi’ni ekleyelim. Bizce şimdi tamamdır!"

KONUYA FRANSIZ KALMAYIN

İpucunda verilen söz konusu denizlere kıyısı olan tek ülke Fransa’dır. Aslında bu bilgilere de hiç gerek yoktu çünkü Eyfel Kulesi ipucunda söylenir söylenmez Fransa olduğu anlaşılıyor.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu öğlen 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.