Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koltuğun üstündeki küçük yastıklara ne denir? Hadi 14 Eylül ipucu sorusu ve cevabı haberimizde. Hadi Bilgi Yarışması her akşam 20.30'da binlerce lira dağıtmaya devam ediyor. Hadi 14 Eylül ipucu olarak 'koltuğun üstündeki yastıklar' verildi. Paylaşılan fotoğraftaki yastıklara ne ad verildiği soruldu ve akşam oynanacak olan oyunda bu sorunun cevabı yarışmacılara soru olarak sorulacak. Peki, küçük yastıklara verilen ad nedir? İşte 14 Eylül Hadi ipucu sorusunun cevabı...

KOLTUĞUN ÜSTÜNDEKİ KÜÇÜK YASTIKLARA NE AD VERİLİR?

Cevap: Kırlent

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'Yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor.

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.