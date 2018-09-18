Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ufak Tefek Cinayetler Kerim Adil Sağlam kimdir? Ufak Tefek Cinayetler Kerim kimdir? Kerim Adil Sağlam kimdir? Kerim Adil Sağlam gerçek adı nedir? Diziseverlerin salı akşamlarında vazgeçemediği dizi Ufak Tefek Cinayetler, 18 Eylül'de ikinci sezonu ile ekranlara dönüyor. Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı diziye Osman Sonant da katıldı. Osman Sonant, Kerim Adil Sağlam karakterini canlandıracak. Peki Osman Sonant kimdir? Kerim Adil Sağlam kimdir?

El Turco lakaplı Kerim Adil Sağlam, diziye ikinci sezonda dahil oldu. İkinci sezon tanıtım fragmanlarında da gördüğümüz karakter özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kerim Adill Sağlam (Osman Sonant) kimdir?

KERİM ADİL SAĞLAM KİMDİR?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin merak edilen ismi Kerim Adil Sağlam, diziyi izleyen birçok kişinin sorguladığı isim oluyor. Merve'nin kurduğu kurduğu saltanatı sallandırmaya gelen 'El Turco' lakaplı Kerim Adil Sağlam, karanlık yanını gözler önüne serecek. Peki, Ufak Tefek Cinayetler'in Kerim Adil Sağlam'ı Osman Sonantkimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen detaylar

KERİM ADİL SAĞLAM'I CANLANDIRAN OSMAN SONANT KİMDİR?

Leyla ile Mecnun, Beş Kardeş ve Fi gibi projeleriyle tanınan Osman Sonant, 1979 yılında dünyaya geldi.

1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını attı. 1998'de Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirdi ve 1999'da girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamladı. Birçok dizi, sinema ve reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırdı.

Şubat 2015'te başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırdı.Fi dizisinde canlandırdığı büyük bir işadamı olan Sadık Murat Kolhan karakteriyle uzun süre adından söz ettirdi.