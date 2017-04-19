Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÖL sınav sonuçları öğrenci numaralarıyla ve şifreleriyle kolayca öğrenilebilecek.



SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA



AÖL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

2017 Açık lise sınav sonucunu http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesinde açıklanacak. Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.



AÖL BARAJI KAÇ? KAÇ PUAN ALININCA DERSTEN GEÇİLİYOR

2017 yılı itibariyle AÖL ders geçme notu son değişikliklerle birlikte 45'ten 50'ye çıkarılmıştır. AÖL sınavından 45 alan öğrenci dersi geçer.

AÖL 3.DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık Lise 3. dönem sınavları ise 01-02 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak. 3. dönem yapılacak sınavın giriş belgeleri ise 16 Haziran 2017 tarihinden itibaren alınabilecek. Açık Lise öğrencilerine dınav giriş belgesi posta ile gönderilmeyecek. Mutlaka MEB'in aol.meb.gov.tr adresine girerek sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir.