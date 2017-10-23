Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta ve hangi tarihte açıklanacak? son günlerin en çok merak edilen konusu bu! Her yıl milyonlarca öğrenciye verilen KYK buslarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrencilerin öğrencilik hayatı boyunca geçimine büyük katkı sağlayan KYK burs başvuru sonuçlarını öğrenciler merak içerisinde bekliyor. Bu sene verilecek KYK bursu için geçen günlerde öğrenciler başvurularını yapmıştı. Başvurularını yapan öğrenciler, merak içerisinde KYK burs başvuru sonuçlarını beklemeye başladı. İşte 2017 KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl milyonlarca öğrenciye Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen KYK bursları, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatı boyunca ihtiyacı olabileceği maddiyata destek sağlıyor. Öğrenim kredileri kapsamında milyonlarca öğrenci üniversite eğitimleri boyunca her ay düzenli olarak KYK burs ücretini edinebiliyor.

Bu yıl verilecek olan KYK bursu için geçtiğimiz günlerde başvurular alınmıştı ve milyonlarca öğrenci başvurularını gerçekleştirmişti. Başvurularını tamamlayan adaylar merakla sonuçları beklemeye başladı.

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında resmi bilgi verilmedi ve bu nedenle sonuçların ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. KYK burs sonuçları, tahminlere göre 2 hafta içerisinde açıklanacak ve öğrenciler burs hakkı kazanıp kazanmadığını görüntüleyebilecekler.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştıran milyonlarca öğrenci, bir yandan da sonuçları nereden öğrenebileceğini araştırıyor. İnternet üzerinde "KYK burs sonuçları sorgulama ekranı" olarak arama yapan öğrenciler, sonuç sorgulama işleminin nasıl yapılacağını soruyor.

KYK burs sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun internet sitesi üzerinden duyurulacak ve sonuçları görüntülemek isteyen öğrenciler T.C. Kimlik Numarası yazarak burs kazanıp kazanmadığını öğrenebilecek.

KYK BURSLARI OCAK 2018'DE ÖDENMEYE BAŞLANACAK

Üniversite öğrencileri için burs ile kredi başvurularının ekimde başlayacağı bildirilen açıklamada, 11 devlet kurumundan gelen bilgiler doğrultusunda burs ve kredi kazananlara Ocak 2018'den itibaren ödeme yapılacağı kaydedildi.

KYK BURSLARI NASIL KESİLİR?

(-) Bir öğrencinin disiplin suçu işlemesi ve bunu tekrarlaması sonrasında okul ile ilişiği kesildiği durumlarda KYK bursu da kesilmektedir.

(-) Bir öğrencinin okulu bırakması sonucu KYK bursu kesilmektedir. Örneğin 2 dönem üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin 2. Dönem itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu ( KYK ) bursu kesilmektedir.

(-) 2 yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyun öğrencinin mezuniyetine 1 yıl kalsa dahi 4. Yılını doldurduğu için öğrenim kredisi ve KYK bursu kesilecektir.

(-) En önemlisi KYK bursunda başarı şartı söz konusudur. Bir öğrencinin 4 ve daha fazla başarısız dersi olduğu durumlarda KYK bursu kalan ders sayısı 3’ e düşene kadar kesilmektedir. Yine her üniversitenin kendi belirlemiş olduğu not ortalamasının altına düşmeniz halinde de bursunuz kesilir. (Örneğin 1.80 veya 2.00 ortalama altı gibi)

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2018 yılı itibariyle KYK bursunun 425 TL'den 470 lira olduğu bildirildi. Bununla birlikte Erdoğan, "Ayrıca geçen yıl 285 yurtlardaki beslenme yardımı ise 330 liraya çıkartıldı" açıkladı.

Not: Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs ve kredilerinden Önlisans ve Lisans öğrenciler yararlanabiliyor. Yüksek Lisans için ise KYK kapsamında ayrı burs bulunuyor.

KİMLERE KYK BURSU VERİLMEZ?

Henüz KYK burs başvurusunu yapmayan ve başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci, kimlere KYK bursunun verilmeyeceğini de araştırıyor. İşte KYK bursundan yararlanamayacak olan kişiler;

-Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

-Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

-Yabancı uyruklu öğrenciler,

-Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

-Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

-Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

-Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler