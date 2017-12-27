ÖSYM'nin internet sitesinde, ÖSYM'nin elektronik ortamda sunduğu hizmetlere, bakım çalışmaları nedeniyle 29 Aralık saat 18.00 ila 1 Ocak 2018 saat 23.59 arasında erişim sağlanamayacağı bildirildi.
ÖSYM elektronik ortamda geçici olarak hizmet veremeyecek
27.12.2017 - 13:37 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 13:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM'nin elektronik ortamda sunduğu hizmetler, bakım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle verilemeyecek.
Etiketler : ösym,haberler,ösym internet,
531285 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/531285.aspx
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