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Türkiye Gazetesi

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MEB BİLSEM 2018 Sınav sonuçları bugün açıklanıyor

09.03.2018 - 00:38 | Son Güncelleme: 09.03.2018 - 01:32
MEB BİLSEM 2018 Sınav sonuçları bugün açıklanıyor
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2018 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavı sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Üstün yetenekli öğrencileri seçmek üzere yapılan BİLSEM grup tarama sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM grup tarama testlerinin 04 Mart'ta tüm Türkiye'de tamamlanmasından sonra sonuçların yayınlanmasına saatler kaldı. MEB Bilsem 2018 sonuçlarının açıklanma tarihi olarak 09 Mart'ı işaret etmişti. Veliler, Bilsem sonuçlarını nereden öğrenecekler? Bilsem sınav sonucu sorgulama nasıl olacak? Bilsem sonuçları nereden açıklanacak? MEB BİLSEM sonuçları için heyecanla beklenirken, bu sorular cevapsız kaldı. Bugün MEB'in kendi sitesinden BİLSEM sonuçları ile ilgili yapacağı duyuru binlerce veli tarafından merakla bekleniyor.

BİLSEM Bilim ve Sanat Merkezleri'nde eğitim görecek üstün yetenekli öğrencileri seçmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nca ilk kez 2015 yılında yapılan grup tarama testlerine toplam 228 bin 152 öğrenci katılmıştı. Bilsem sınavlarında değerlendirmeye alınan  228 bin 152 öğrencinin 5 bin 371´i özel eğitim desteği almaya hak kazanmıştı.

Bilsem sonuçlarını sorgulamak için tıklayınız.

 

BİLSEM nedir, ne işe yarar?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üstün yetenekli öğrencileri resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında, okul programlarını aksatmayacak şekilde desteklemek amacıyla açılmış bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. 81 ilde 116 merkez bulunmaktadır. Üstün yetenekli öğrenciler bu merkezlerde okul dışı saatlerde özel eğitim programlarına katılırlar.

Bilsem 2018’e kimler başvurabilirdi? BİLSEM 2018’in önceki yıllardan farkı

Bilim ve sanat merkezleri’ne başvuru şartları her yıl Bakanlık tarafından yenilenmektedir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında önceki yıllardan farklı olarak ilkokul 1, 2 ve 3. Sınıf öğrencileri için başvurular açıldı. 4. Sınıf seviyesi grup tarama kapsamına alınmadı.

Ayrıca,  BİLSEM 2018’de 1., 2. ve 3. sınıflardaki her veli, 50 TL sınav ücretini bildirilen banka hesap numaralarına yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebildi. Önceki yıllarda öğrenciler, sadece sınıf öğretmeni tarafından doldurulan, öğrencinin akranlarından üstün performans gösterdiğine işaret eden gözlem formuyla başvuruya hak kazanabiliyordu. Veli talepleri öncelik arz etmiyordu. 2018’de yenilenen şartlarla BİLSEM’lere bireysel başvuru yapabilmenin yolu açıldı.

Bilsem sonuçları 9 Mart’ta açıklandıktan sonra ne olacak? BİLSEM sınavını kazananlar ne olacak? BİLSEM TAKVİMİ

12‐16 Mart  2018  Bilsem tablet grup tarama testlerine itiraz
27 Mart 2018 BİLSEM 2018 Bireysel değerlendirme randevu bilgilerinin e-okul sisteminden açıklanması
 02 Nisan - 08 Haziran 2018 tarihleri aralığında değerlendirme görüşmeleri
20  Haziran  2018  tarihinde Bilim  ve  sanat  merkezlerine  yerleştirme  sonuçlarının e-okul sisteminden açıklanması
21‐27 Haziran 2018 Bilsem bireysel değerlendirmeye ilişkin itirazlar
16  Temmuz‐31  Ağustos 2018 tarihleri arasında Bilsem kayıtlarının yapılması. 

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549013 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/549013.aspx
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