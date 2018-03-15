Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 Şubat'ta yapılan TUS'ta hiçbir soru iptal edilmedi ve sonuçlar planlandığı gibi 15 Mart'ta açıklanacak. ÖSYM'nin 2018 TUS sonuçları sorgulama ekranından sonuçlar açıklanır açıklanmaz sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Öğrenciler ÖSYM TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirler. Sonuçların ÖSYM'nin resmi internet sayfası sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Sonuçların ÖSYM'nin resmi internet sayfası sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılması bekleniyor. Sınava giren adaylar sonuçlara 15 Mart'ta ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

TUS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

25 Şubat 2018 tarihinde yapılan Tus Sınavına başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

TUS NE DEMEK?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Türkiye’de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl Nisan ve Eylül aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. ÖSYM’nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir‘de yapılan bir sınavdır.

Sınav, Tıbbî Yabancı Dil Sınavı ve Bilim sınavı olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan Yabancı Dil Sınavının amacı Bilim Sınavına girecek adayları seçmektir. Bilim Sınavı olarak adlandırılan ikinci basamak sınavının amacı ise bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

TUS YABANCI DİL SINAVI

Bilindiği üzere 2013 yılından itibaren ÖSYM, KPDS ve ÜDS gibi yabancı dil seviye sınavlarını kaldırıp yerine tek bir sınav olan YDS (Yabancı Dil Sınavı) 'yi yürürlüğe koymuştur. YDS sınavına İngilizce, Almanca, Fransızca katılabilirsiniz. YDS sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan almanız gerekmektedir. YDS dil sınavından alacağınız başarı puanını sınavın yapıldığı tarih itibariyle 5 yıl süreyle kullanabilirsiniz. Gireceğiniz TUS sınavında muafiyet belirtebilirsiniz.

TUS 2.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

2. DÖNEM SINAV TARİHİ : 12 Ağustos 2018

2. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ : 28 Haziran -5 Temmuz 2018

TUS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Temel Tıp Bilimleri sınavı ücreti 175 TL. 14.45’te başlayan ve 150 dakika süren Klinik Tıp Bilimleri sınavı da aynı şekilde 175 TL.

TEMEL TIP BİLİMLERİ : 175,00 TL

KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 175,00 TL

TUS 1. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Ocak 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 17 Temmuz 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

TUS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETLERİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ : 265,00 TL

KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 265,00 TL