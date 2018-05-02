Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ehliyet sınav sonuçları, binlerce sürücü adayının merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Binlerce kişi 21 Nisan'da gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçları açıklamasını dört gözle bekliyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bir an önce açıklanması bekleyenler gözünü Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuç sayfasına çevirdi. İşte sonuç sayfası ve bütün detaylar...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçtiğimiz sınavda olduğu gibi 21 Nisan ehliyet sınav sonuçları da sınavın düzenlenme tarihinde 12 - 13 gün sonra açıklanması bekleniyordu. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuçları 03 Mayıs perşembe günü erişime açılacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin son dakika gelişmelerinden takip edebilirsiniz.

EHLİYET SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



EHLİYET SINAV SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENİRİM?

MEB ekranlarına ulaştıktan sonra T.C. kimlik numarasınızı girerek sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkarabilir ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

2018 EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. 2018 yıl itibariyle Sınav geçme puanı 70 olarak açıklandı. Bakanlık sınavda 50 soru sordu. Buna göre sınavda 35 soruyu doğru yapan kursiyer, sınavı geçiyor.

EHLİYET SINAV TARİHLERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

2018 yılının üçüncü ehliyet sınavı 4 Ağustos 2018 Cumartesi günü yapılacaktır. 4 Ağustos 2018 Ehliyet sınavı için son başvuru tarihi 10 Temmuz 2018'dir.

04 Ağustos 2018 Ehliyet sınavı

Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2018

Direksiyon Sınavı

25-26 Ağustos 2018

20 Ekim 2018 Ehliyet sınavı

Son başvuru tarihi: 10 Eylül 2018

Direksiyon Sınavı

10-11 Kasım 2018

22 Aralık 2018 Ehliyet sınavı

Son başvuru tarihi: 10 Kasım 2018

Direksiyon Sınavı

12-13 Ocak 2019



DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulan Ehliyet sınav sonuçlarına göre 70 ve üzerinde bir puan almayı başaran adaylar, bundan sonra yapılacak direksiyon sınavına girebilecek ve burada da başarılı olması durumunda sürücü belgesi almaya hak kazanacak. Peki, direksiyon sınavı uygulaması nasıl yapılacak?

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibakedemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.

SINAV ESNASINDA YAPILAN HATALARA GÖRE DEĞERLENDİRMELER

Emniyet kemerini takmıyor. KIRMIZI

Araca bindiğinde ayna ayarlarını kontrol etmiyor. SARI SARI

Araca bindiğinde koltuk ayarlarını kontrol etmiyor. SARI SARI

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisinde. KIRMIZI

Trafik polisi ile diğer yol ikaz ve değişiklikleri veya yönlendirmeleri fark etmiyor. KIRMIZI

Araç kullanımı esnasında aşırı heyecanlı ve telaşlı bulundu. KIRMIZI

Geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola dönemiyor. SARI SARI

Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarına uymuyor. KIRMIZI

Trafik ışık ve işaretlerine dikkat etmiyor, işaretlere uymuyor. KIRMIZI

Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayamıyor. KIRMIZI

Takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlayamıyor. KIRMIZI

Yaya ve okul geçitlerinde yayalara ve bisikletlilere yol vermiyor. KIRMIZI

Hemzemin geçitlerinde geçiş kurallarına uymuyor. KIRMIZI

Geçiş üstünlüğü hakkına sahip olan araçlara geçiş izni vermiyor. SARI SARI

Ani fren yapma kurallarına uymuyor (30 km hızla giderken). SARI SARI

Araç seyir halindeyken iç ve dış aynalardan trafiğin akışını kontrol etmiyor. SARI SARI

Yol giriş-çıkış kurallarına uymuyor, kontrolsüz giriş ve çıkış yapıyor. SARI SARI

DİREKSİYON SINAVININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.