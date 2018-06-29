Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 üniversite sınavına sayılı saatler kala, sınava girecekler YKS saat kaçta, sınav ne kadar sürüyor? sorularını sormaya başladı. ÖSYM'den sınava girecek kişilere kritik bir saat uyarısı yapıldı. Binlerce öğrencinin üniversite hayaliyle gireceği YKS, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sınav öncesi İETT tarafından yapılan açıklamada, sınava girecek öğrencilerin ve sınav görevlilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceği söylendi. Peki, milyonlarca kişinin gireceği YKS saat kaçta başlayacak, sınav ne kadar sürecek? İşte detaylar...

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YKS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SINAVA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

YKS, 3 oturum olarak gerçekleştirilecek. Sınav başvurusu yapan adaylar için sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgesini almayan adaylar, ÖSYM’nin aday işlemleri sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak belgelerini alabilirler.

YKS’nin birinci oturumu olan TYT saat 10.00’da başlayacak. Bu sınav oturumuna, 2 milyon 381 bin 784 aday girecek.

AYT saat 10.00’da başlayacak. AYT’ye 2 milyon 19 bin 853 aday girecek.

YDT ise saat 15.30’da başlayacak. Sınava, 131 bin 453 aday girecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav başlangıç saatinden itibaren adayların sınav binalarına girişlerine izin verilmeyecek. Sınav için gerekli olan güvenlik ve kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için de adayların sınav başlangıç saatinden en az 1 saat öncesinde sınav binası önünde hazır olarak bulunması gerekiyor.

SINAVDA ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

1) İlgili sınav oturumunun sınav giriş belgesi

2) T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yaklaşık olarak 2,4 milyon adayın başvuru yaptığı YKS için sınav oturumları bu hafta sonu 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava giren adaylar, 1 Temmuz Pazar günü akşamında sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekler.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre YKS sonuçları, 31 Temmuz tarihinde ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifrelerini kullanarak sınavdan kaç puan aldıklarını öğrenebilecekler. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayların adreslerine posta yolu ile sonuç belgesi gönderimi yapılmayacak. İnternet sitesinde yapılan açıklama tebliğ niteliğinde olacak.