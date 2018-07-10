Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KPSS Ne Zaman Yapılacak? KPSS Başvuruları Nasıl Yapılır? KPSS lisans sınavı için geri sayım başladı. KPSS sınavına girecek olan memur adayları 22 Temmuz'da yapılacak olan KPSS genel kültür genel yetenek sınavında ter dökecek. Peki KPSS sınavları kaç oturum ve 2018 KPSS hangi tarihlerde yapılacak? 2018 KPSS sınav başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS başvurusu nasıl yapılır? İşte bu soruların cavapları...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı ÖSYM tarafından 7 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. 10:15'te başlayacak olan sınav 130 dakika sürecek.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS ortaöğretim başvurusu adaylar tarafından 3-19 Temmuz tarihleri arasında ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifre ile giriş yapıldıktan gerekli adımlar takip edilerek başvuru işlemi tamamlanabilecek. Adaylar sınav ücreti olan 60 TL'yi en geç 20 Temmuz tarihine kadar ödemek zorunda aksi takdirdi sınav başvuruları geçersiz sayılacak. KPSS ortaöğretim sınav ücretini ÖSYM'nin başvuru sayfası üzerindende gerçekleştirebilmek mümkün.

2018 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavı bu yıl 22 Temmuz 2018 tarihinde saat 10:15'de başlayacak ve 130 dakika sürecek.

Adaylar KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavına 60 TL katılım ücreti ödeyecek. Öte yandan aynı gün içerisinde Öğretmen adaylarının dahil olduğu Eğitim Bilimleri sınavı öğleden sonra 14:45'de başlayacak.

Bunun yanı sıra KPSS alan sınavları 28-29 Temmuz 2018 tarihinde üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı (ÖABT) ise 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

KPSS lisans sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından KPSS lisans sınavı giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor.