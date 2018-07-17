Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 11 Temmuz'da sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklamıştı.
Adaylar, atama tercih başvurularını 20 Temmuz Cuma gününe kadar MEB'e yapabilecek.
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 11 Temmuz'da sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklamıştı.
Adaylar, atama tercih başvurularını 20 Temmuz Cuma gününe kadar MEB'e yapabilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : sözleşmeli öğretmenlik,eğitim,