Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 11 Temmuz'da sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklamıştı.

Adaylar, atama tercih başvurularını 20 Temmuz Cuma gününe kadar MEB'e yapabilecek.