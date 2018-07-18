Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgeleri ile ilgili merak ettikleriniz. haberimizde. Birçok kişinin heyecanla beklediği 28 ve 29 Temmuz'da yapılacak 2018-KPSS lisans alan bilgisi birinci, ikinci ve üçüncü oturumlarına ilişkin sınava giriş belgelerini erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 28 ve 29 Temmuz'da yapılacak 2018-KPSS lisans alan bilgisi birinci, ikinci ve üçüncü oturumlarına ilişkin sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'daki KPSS alan bilgisi sınavları birinci oturum (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve ikinci oturum (hukuk, iktisat, maliye) ile 29 Temmuz'daki üçüncü oturum (işletme, muhasebe, istatistik) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

KPSS alan bilgisi sınavları birinci oturumuna girecek adaylar 28 Temmuz'da saat 10.00’dan sonra, ikinci oturuma girecek adaylar 14.30'dan sonra, 29 Temmuz'daki üçüncü oturuma girecek adaylar ise saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.