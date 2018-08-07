Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM tercih robotu ile YKS üniversite tercihleri nereye-nasıl yapılır? sorularının cevabı bu haberde yer alıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 YKS üninversite tercih maratonu bu sabah itibarıyla başladı. Ayrıca sayfamızda YKS tercih kılavuzu da bulunuyor. ÖSYM tercih robotu ile birlikte üniversite adayları 2018 YKS üniversite tercihlerini gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından belirlenenen 7-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite adayları tercih işlemlerini tamamlayacak. ÖSYM üniversite tercih robotu ile birlikte adaylar tercihlerini daha rahat bir şekilde mukayese ederek yapacak. Öğrenciler ÖSYM YKS üniversite tercihlerinin nasıl ve nereye yapılacağının sorusunu da sorguluyor. İşte 2018 YKS üniversite tercihleri ve tercih motoru ile ilgili aradıklarınız...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

2018 YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM'nin resmî sitesine girerek (osym.gov.tr) ''Aday işlemleri'' kategorisinden sisteme giriş yapılıyor. Orada tercihler bölümünden seçmek istediğiniz üniversiteleri ve bölümleri işaretliyorsunuz.

2018 YKS tercihleri ne zamana kadar devam edecek?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre; 7-14 Ağustos tarihleri arası tercih işlemleri yapılacak. Bu tarihler itibarıyla seçilen tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Ancak 14 Ağustos saat 23:59'dan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacak.