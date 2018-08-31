Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KYK burs başvuruları ne zaman? KYK kredi başvuruları ne zaman? KYK burs ve yurt başvuru tarihleri, 2018 KYK bursu ne kadar gibi konular üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler tarafından internette en çok aranan konu oldu. Üniversiteye yerleşenler artık üniversite kayıtları ile KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgileniyor. KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2018 KYK bursu ne kadar ve KYK bursu başvuru tarihi belli oldu mu? Öğrencilerin heyecanla beklediği konu ile ilgili detaylar haberimizde...

KYK BURS BAŞVURULARI VE KYK KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK başvuruları üniversite öğrencilerinin gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Üniversite eğitimlerini sorunsuz bir şekilde sürdürmek isteyen vatandaşların sorguladığı KYK burs ve kredi başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilecek. KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak konuları ve bunun yanında KYK yurt kaydı detayları merak ediliyor…

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu “Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak.” dedi.

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KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri bu yıl 470 TL KYK burs/kredi ödemesi alacak. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 940 TL ve doktora öğrencileri1410 TL burs/kredi ödemesi alacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400 TL ve 2017 yılında 425 TL burs ödemesi yapıldı.