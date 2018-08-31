Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YKS üniversite ek tercihleri ne zaman? 2018 YKS boş kontenjanlar ve YKS ikinci tercih dönemi ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde. 31 Ağustos gecesi YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre yerleşemeyen üniversite adayları ne zaman ikinci tercih hakkını kullanabilir? Üniversite ek tercihleri ne zaman? 2018 boş kontenjanlar belli oldu mu? Merak edilen tüm detaylar...

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Boş kontenjanların belirlenmesinden sonra ek kontenjan tercihleri için tarih belirtilecek ve kontenjanlar açıklanacak.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

YAKLAŞIK 550 BİN ADAY TERCİH YAPMADI

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM’nin paylaştığı verilere göre, tercih yapma hakkına sahip olan 1 milyon 749 bin 144 adaydan, 1 milyon 206 bin 811’i tercih yaptı. Yani yaklaşık 550 bin aday tercih yapma hakkını kullanmadı.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE 80 BİN BOŞ KONTENJAN

Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans ve önlisans programlarında toplam 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Bu sayı devlet üniversitelerinde 80 bin 103, vakıflarda ise 37 bin 939 oldu.

857 BİN ADAY YERLEŞTİ

YKS’ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan 857 bin 240’ı lisans, önlisans ve açıköğretim programlarına yerleşti.

HANGİ OKUL TÜRÜNDEN KAÇ ÖĞRENCİ YERLEŞTİ?

Okul türlerine göre YKS’ye başvuran ve yerleşen aday sayıları ise şöyle:

YKS sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak. Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.