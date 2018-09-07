Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını 31 Ağustos'ta üniversite adaylarına duyurdu, 3 Eylül Pazartesi başlayan üniversite kayıt maratonu bugün son buluyor.