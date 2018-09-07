Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını 31 Ağustos'ta üniversite adaylarına duyurdu, 3 Eylül Pazartesi başlayan üniversite kayıt maratonu bugün son buluyor.
Üniversite kayıtları bugün sona eriyor
07.09.2018 - 15:17 | Son Güncelleme: 07.09.2018 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda herhangi bir yükseköğretim kurumunu kazanan adaylar için kayıt işlemleri bugün sona erecek.
Etiketler : YKS,kayıt,ösym,
579440 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/579440.aspx
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