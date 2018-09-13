Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı! YKS ek tercih nasıl yapılır? Binlerce öğrenci için beklenen an geldi. Heycanlı bekleyişin sonunda YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversiteye giriş için YKS sınavına giren öğrenciler YKS ek tercih kılavuzundan tercihlerini yapacak. Peki tercih işlemleri nasıl yapılacak? YKS ek tercih kılavuzuna ve "YKS ek tercih nasıl yapılır?" sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÖSYM'den yapılan açıklama;

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

Ek yerleştirme işlemleri, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek’te sunulmuş olan 2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kural ve ilkelere göre yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.