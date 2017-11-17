Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu başkanı seri üretime geçilmesi ile beraber ilk etapta 10 yerli otomobil alacaklarını kaydederek, bu rakamın daha da yükselebileceğini belirtti.

Best Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Eke, dün düzenlediği basın toplantısında yerli otomobilin yapılması için atılan adımların şahsını oldukça heyecanlandırdığını ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından startı verilen ve ülkemizin önde gelen firmalarının konsorsiyum olarak geliştirilmesini üstlendiği yerli otomobil hamlesi şahsımı oldukça heyecanlandırdı. Yerli otomobil üretilebilir mi tartışmalarının yeniden alevlendiği bu günlerde, tarihte 56 yıl geriye giderek Türkiye’nin ilk otomobil hamlesi olan 1961 yılında yaşananlar aklıma geldi. Devrimin hikayesinden 56 yıl sonra sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ve çağı yeniden yakalamak adına elektrikli motorla imalatı uygun görülen yerli otomobil hamlesine inanmayan bir kısım uzantıları görmekteyiz. Tıpkı 1961 yılında olduğu gibi. Bernar Nahum’un yolundan gelen ve bu ülkenin hiçbir şey üretemeyeceğine inanan bu beyaz Türk’lere karşı halkın büyük bir kesimi, özellikle devrim arabalarının hikayesinden yaralı olan bu kesimi ise Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki yerli otomobil hamlesine inandı ve sahip çıkmak için fırsat kollamaktadır. Hayaller çok değerlidir. Unutmayınız ki bütün buluşlar hayalle başlar" diye konuştu.

Eke, "'İlk üretilen araca talibim' diyen sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ortaya çıkan ve Sanayi ve Ticaret Odalarımızın destek verdiği bu projeyi Best Güvenlik olarak bizler de destekliyoruz. Yapılacak yerli otomobilin seri üretime geçmesiyle birlikte en az 10 adetine talip olduğumuzu halkımıza ilanen duyuruyoruz. İlçemizdeki ve ülkemizdeki imkan sahibi olan herkesin de bu kampanyada yer almaya davet ediyoruz" ifadelerini kaydetti.