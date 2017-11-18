Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “İnsani Finans” temasıyla düzenlenen Küresel Katılım Finans Zirvesinin çok faydalı geçtiğini belirten Abdurrahman Kaan, iş dünyasının faizden bağımsız plan yapamaz duruma geldiğini aktararak şunları söyledi: Bütün bir ay işlerimize verdiğimiz emekleri, işçilerimizin alın terinin büyük bölümünü kredi adıyla teslim ediyoruz. Bir malın üretim sürecinde, işçilere verilen ücretler dâhil olmak üzere harcanan para, maalesef faize ödenenden daha düşük kalıyor. Müthiş bir kayıptan söz ediyoruz. Bu tablo yalnızca mevcut yatırımcıyı zorlamıyor. Girişimcileri de yeni yatırımlardan uzak tutuyor. Buna artık bir son vermek gerek. Piyasa ve iş insanlarının omuzundaki faiz yükünü almanın vakti geldi. Daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam sağlamak için insanı merkeze almak zorundayız. Peygamber Efendimizden öğrendiğimiz ticaret ahlakı, dürüstlük ve doğruluk, iş hayatlarımızın her alanına tezahür etmeli. İnsani finans, yalnızca bir faizsiz sistem modeli değil, bir kültür ve paradigma değişimi. Türkiye’nin bu insani sistemi hayata geçirerek, Müslüman ülkeler başta olmak üzere bütün dünyaya örnek olacağına inanıyorum.

TKBB GENEL SEKRETERİ AKYÜZ:

Helal işlemler yapıp ülkeyi kalkındıralım

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz “İnançlara uygun şekilde, faizsiz esasta finansman işi yapılabileceğini ispat ettik. Katılım bankacılığını Türkiye’de daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gayemiz sigortacılık, fon yapısı, tüketici finansmanı ve benzeri bütün müesseseleriyle bu finans sistemini, tüm Türkiye geneline yayabilmek. İnancımızın temel prensiplerinden taviz vermeden, faiz kullanmadan, ahlaki değerlerimizi öne çıkararak, İslam dininin helal gördüğü işlemleri yaparak, ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine finansal destek sağlıyoruz” diye konuştu. İngiltere’deki Durham İslami Ekonomi ve Finans Merkezi Direktörü Prof. Dr. Mehmet Asutay da şunları söyledi: İnsani finans kavramı, insanın dışlandığı modern finans yaklaşımına bir alternatif olarak doğdu. İnsani finans, kendi içinde ahlaki motivasyonlara sahiptir.

KUVEYT TÜRK GENEL MÜDÜRÜ:

İnsanlarımız borç batağına saplanıyor

Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye’de konvansiyonel bankacılık sektörü genelinde tüketici kredilerinin yarısını ihtiyaç kredilerinin oluşturduğunu, bu oranın katılım bankalarında yüzde 9’lara düştüğünü, ayrıca katılım bankalarında yüzde 4 olan bireysel kredi kartlarının tüketici kredilerine oranının, konvansiyonel bankalarda 6 katına çıktığını ifade etti. Uyan “Bu örnekler de göstermektedir ki katılım bankaları bireysel müşterilerini ihtiyacı olmayan harcamalara yönlendirmemekte, gereksiz tüketim alışkanlıklarından ve borç batağına saplanmaktan müşterilerini korumakta, bunun yerine gerçek bir ihtiyaç ve alım satım ürünü olan konut, taşıt ve diğer ürün ve hizmet ihtiyaçlarına faizsiz finansman desteği sağlamaktadır. Bu yaklaşımın temelini, insani finans anlayışının oluşturduğu aşikârdır” değerlendirmesinde bulundu.

ALBARAKA TÜRK GENEL MÜDÜRÜ:

Katılım bankalarını doğru tanıtmalıyız

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, katılım bankacılığının tanıtılmasının önemli olduğunu vurgu- layarak “Biz ticari bankalar gibi, hiçbir şey olmadan müşterinin cebine parayı koymuyoruz. Arkasında ne tip bir işlem var, kim ne alıyor, kim ne satıyor kısmı var. Ciddi evrak yükümüz bulunuyor. Dijitalleşme ile birlikte birçok operasyonel yük halledilebilir olacak. Bunu yavaş yavaş görmeye başladık. Öte yandan ‘Ürün geliştirin’ demekle de olmuyor. Mesela, kâr-zarar gibi, gelir, nakit akışı standart olmayan ürünleri nasıl paylaşacaksınız? Buna uygun ürün, pazar ve müşterinin olması lazım. Kolay adımlar değil. Bu alanda gelişmek için nitelikli yatırımcılara veya fonlara ihtiyaç var” dedi.