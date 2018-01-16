Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de işsizlik oranı ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı da 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişi olarak hesaplandı. İstihdam edilenlherin sayısı ekim 2017’de, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin kişi artarak 28 milyon 645 bin kişiye ulaşırken, istihdam oranı 1,4 puan artışla yüzde 47,6 olarak kayıtlara geçti. İş gücüne katılma oranı da 0,7 puan artarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. Üstelik bu başarı, iş gücüne katılımın hızlı arttığı bu dönemde gerçekleşti. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,9 puan azalarak yüzde 19,3 olarak belirlendi. Söz konusu dönemde kayıt dışı çalışan oranı yüzde 33,9 olarak sabit kaldı. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 229 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 1 milyon 148 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3’ü tarım, yüzde 19,1’i sanayi, yüzde 7,6’sı inşaat, yüzde 54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.



CANLILIĞIN GÖSTERGESİ

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, açıklanan rakamların, işsizlikte tek haneye yaklaşıldığını teyit ettiğini söyledi. Elvan, 2017 yılı başında uygulamaya konulan istihdam teşviklerinin etkisinin yılın ikinci yarısından itibaren etkisini artırarak gösterdiğini vurguladığı açıklamasında “Bu teşviklere ilave olarak 2018 yılı için açıkladığımız yeni istihdam teşviklerinin önümüzdeki dönemde işsizlik üzerinde etkisini güçlü bir şekilde göstermesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İşsizlik Fonu 116,7 milyar liraya ulaştı

İşsizlerin, çalışmadıkları dönemde geçinebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu’nun büyüklüğü, geçen yıl 13,5 milyar lira artarak 116,7 milyar liraya ulaştı. Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fon, 2016 sonu itibarıyla 103 milyar 202 milyon 412 bin liraya ulaşmıştı. Fondan Mart 2002’den geçen yılın aralık ayı sonuna kadar yaklaşık 6 milyon kişiye 18,5 milyar lira civarında ödeme yapıldı. İşsizlik ödemesi prim gün sayısına göre 180 gün ile 300 gün arasında değişiyor.

Gençler iş bulsun diye ‘1 senden 1 benden’

Hükûmet, genç işsizliği azaltmak için yeni bir teşvik çalışması daha başlatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ‘1 senden 1 benden’ diye teşvik uygulaması başlattıklarını söyledi. Sarıeroğlu, 1 ve 3 kişi çalıştıran iş yerlerinde gençlerin daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla başlattıkları bu uygulamayla ilk defa çalışanın bütün maaşını, sigorta primleri ve vergilerini İŞKUR’dan karşılamaya başlayacaklarını ifade etti. Bakan Sarıeroğlu ayrıca bilişim ve dijitalleşme alanlarında iş başı eğitimi alan 18-29 yaşındaki gençlere verilen 54 liralık desteği de 75 liraya çıkardıklarını dile getirdi.

Ankara Gölbaşı Gençlik Kolları 5. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Sarıeroğlu, işsizliğin daha hızlı düşmesi için 18-25 yaş grubundaki gençleri mercek altına aldıklarını söyledi. Kupon uygulamasından söz eden Bakan, bundan böyle mesleki eğitim kurslarını gençlerin taleplerine göre düzenleyeceklerini söyledi.