İnsanlıktan utandıran görüntüler! Büyükbaş hayvana yapılan işkenceye 5 gözaltı

Amasya'da bir et entegre tesisinde insanlık dışı görüntüler ortaya çıktı. Büyükbaş hayvana bıçak ve baltayla eziyet eden şahıslarla ilgili inceleme başlatılırken, soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Kral Et Entegre tesisinde yaşanan skandal olayın görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada infiale yol açan görüntüler sonrası jandarma ve il tarım ve orman müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tesisteki incelemeler sonrası İ.T., N.?., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “17 Mayıs 2024 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve ilimizde bir et entegre tesisinde çekildiği iddia edilen, büyükbaş hayvana eziyet edildiğine dair görüntülere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın bilgileri doğrultusunda, konu hakkında yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler İ.T., N.?., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak haklarında gerekli adli tahkikata başlanmıştır. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Amasya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar doğrultusunda, işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

"KİMSENİN İSTEMEYECEĞİ BİR OLAY"

Tesisi işleten şirketin avukatı Mehmet Akif Aydın, “Olaydan dolayı üzgünüz. Yıllardır faaliyet gösteren bir işletmedir. Hiçbir şekilde böyle bir durumla karşılaşılmış değildir. Bu yaşanan olayın da nasıl olduğu, geliştiğiyle ilgili açıklama yapacağız. Üzücü ve yaşanmasını kimsenin istemeyeceği bir olay” açıklamasında bulundu.

GEÇEN AY BOĞA SALDIRISIYLA BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İşletmede 5 ay önce de bir boğanın saldırması sonucu bir işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Aydın, “3, 4 ay önce yine burada bir iş kazası meydana geldi. Bir hayvanın işçimize çarpması sonucu işçimiz hayatını kaybetti. Onunla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Dün aileyle anlaşmayı tamamlamıştık. Ama böyle bir olay meydana geldiği için şu an bekletiyoruz. İşçilerimizin o olaydan dolayı da psikolojisi biraz etkilenmiş durumda. Bu olayda da yine hayvan zincirinden kurtulup işçilerin üstüne gelmesiyle bir anlık olay meydana geldi” diye konuştu.