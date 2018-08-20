Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ve Euro bugün ne kadar, 20 Ağustos güncel döviz kuru, Dolar bugün kaç TL gibi konular sabah saatlerinde sıkça araştırılıyor. Vatandaşlar, Dolar bugün ne kadar ve Euro bugün ne kadar merak ediyor. Dolar, haftaya düşüşle başladı. Dolar ilk işlemlerin ardından 6 liranın altına geriledi. İşte Dolar ve Euro'da son durum...

Dolar fiyatları, şu dakikalarda 5.98 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları 6.84 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar ABD-Türkiye ilişkilerini izlenmeye devam ediliyor.

Dolar kuru güne 5.98 TL seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 5.9648 TL'yi, en yüksek ise 6.0517 TL'yi gördü. Dolar saat 08.52 itibarıyla 5.9870 TL'de hareket ederken, 6.9301 TL'ye kadar yükselen Euro ise 6.8473 TL'de bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, 96 puan seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürürken şu dakikalarda yüzde 0.09 yükselişle 96.09 seviyesinde... Euro/dolar paritesi ise 1.1426 seviyesinde bulunuyor.