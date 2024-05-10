Detaylar belli oldu! İşte kamu tasarruf için atılacak adımlar

Kamuda tasarruf ve tedbir paketinin detayları belli oldu. Atılacak adımlarla 100 milyar lira tasarruf sağlanacak. Buna göre araç kiralamadan tanıtım etkinliklerine kadar birçok alanda kısıtlamaya gidilecek. İşte kamuda tasarrufun ayrıntıları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı tasarruf tedbirlerinde detaylar belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Çalışma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİNİN AYRINTILARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından yürütülen tedbirlerle birlikte 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor. İşte kamuda tasarruf için atılacak adımlar:

Tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak, harcamalar en aza indirilecek.

Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak.

Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek.

Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek. Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak.

Yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak.

Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak.

Ayrıca toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.

PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Tasarruf paketi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak.