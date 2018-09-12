Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu’nda yer alacak isimlerin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü’nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Varlık Fonu'nun Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Başkan Vekilliğine Berat Albayrak getirildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı. Genel Müdürlüğe ise Zafer Sönmez atandı.