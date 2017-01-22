Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artuklu ilçesinde 2 PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Sulak Mahallesi kırsalında yürütülen operasyonda 2 terörist yaralı olarak yakalandı. Operasyon sürüyor.