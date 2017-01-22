Artuklu ilçesinde 2 PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Sulak Mahallesi kırsalında yürütülen operasyonda 2 terörist yaralı olarak yakalandı. Operasyon sürüyor.
Mardin'deki terör operasyonunda 2 terörist yaralı ele geçirildi
22.01.2017 - 16:38 | Son Güncelleme: 22.01.2017 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi.
Etiketler : mardin,terör operasyonu,terörist,
440268 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/440268.aspx
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