Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DIŞARIDA - Türkiye’de yapılan anayasa değişikliği referandum sonuçları Alman basınında geniş yer buldu. PKK’sından FETÖ’süne birçok teröristi ülkesinde besleyen Almanya, referandum döneminde de terör örgütleriyle birlikte hareket etmişti. Nitekim referandum sürecinde Türkiye düşmanlığı üzerinden yayınlarını sürdüren Alman siyasetçiler ve basını ‘evet’ ile sonuçlanan anayasa referandumunu da hazmedemedi. Almanya şansölyesi Angela Merkel “Sonucun çok yakın çıkması, Türk toplumunun nasıl derinden bölündüğünü gösteriyor” açıklaması geldi.



TÜRKİYE İÇİN DURAKLAMA

Alman Sol Parti’nin Meclis Grup Başkanı Sarah Wagenknecht Alman hükümetinden Türkiye politikasına ilişkin radikal bir yön değişikliği yapmasını istedi. Wagenknecht, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Türkiye politikasına aynı şekilde devam etmesinin “yıkıcı” sonuçları olacağını savundu. Erdoğan’ın diktatörlük için çoğunluğu manipülasyonla sağladığını savunan Wagenknecht “Sonuç Türkiye için duraklama günüdür” açıklaması geldi.



ZAFER DEĞİL YENİLGİ

Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir Almanya ve Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Spiegel Online: Türkiye’deki tartışmalı başkanlık sistemine ilişkin referandum sonuçları ülkenin ne kadar bölündüğünü gösteriyor.

Welt Online: Sonuç ilk bakışta, Erdoğan’ın kendisi için bir evet... Ancak iyi bakıldığında bu zafer bir yenilgidir. Erdoğan neredeyse bir yıldır halkı ‘evet’e itti, tehdit etti. Hayırcıların konuşmasına engel oldu... Kürt bölgelerini boşalttırdı, muhalefet grubunu hapse attırdı... Sonuç: Çok az bir fark...

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz halk oylamasında “evet’’ sonucunu Twitter hesabından yorumladı. Kurz “Referandum sonucu itibariyle bölünmüş bir ülke olarak üretti. AB’nin bu ülkeyle iş birliği gelecekte daha da karmaşık hâl alacaktır’’ hezeyanında bulundu.



ENDİŞEYLE BAKIYORUZ

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, referandum sonrası yaptığı açıklamada anayasa paketi değişmeden uygulanırsa, AB müzakerelerin askıya alınacağını söyledi. Kati Piri, referandum sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaparak “Türkiye’nin neredeyse yarısı ‘hayır’ dedi, adil bir seçim olsaydı neler yaşanacağını düşünün. Uluslararası seçim gözlemcileri AGİT’in raporunu endişeyle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



BÖLÜNMÜŞ BİR ÜLKE

İngiliz Times gazetesi, anayasa değişikliği referandumuna geniş yer ayırdığı haberinde “Erdoğan’ın zaferinin bölünmüş bir Türkiye geride bıraktığını” yazdı.



İSTİKRARSIZ SİYASET

Foreign Policy dergisinde yapılan bir değerlendirmede referandumda ‘Evet’ sonucu çıkmasıyla birlikte modern Türkiye tarihinin sona erdiğini savundu. Referandum sonuçlarının netleşmesinden kısa süre sonra Foreign Policy’de ‘Huzur içinde yat Türkiye, 1921-2017’ başlıklı bir yazı yazan Steven Cook ‘Evet’ oyu verilmesiyle Atatürk’ün hayal ettiği modernliğe konan karşıtlığın dillendirildiğini belirterek “Öngörülebilir sonuç, darbe girişiminden bu yana süren tasfiyenin devam etmesi olacak. Bütün bunlar Türk siyasetini daha da istikrarsızlaştıracak” ifadelerini kullandı.



ERKEN GENEL SEÇİM...

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, referandumun genelindeki “evet” sonucuna rağmen Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde “hayır” oylarının fazla çıktığına dikkat çekildi. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefetin içinde bulunduğu durumdan yararlanıp ülkede yeni bir genel seçime gidilebileceğini ileri sürdü.



İÇERİDE - Tencere tava yine aynı hava

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 8. seçimi de kaybetmesine tepki göstereceklerine bazı CHP’liler sokağa inerek ortalığı birbirine katma yarışana girdi. Türkiye, siyasi tarihinin en önemli günlerinden birini geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni getiren anayasa değişikliği teklifi oylandı. Katılımın yüzde 86 olduğu oylamada Evet oyu yüzde 51,4 olurken, Hayır ise yüzde 48,6’da kaldı. Referandum sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia eden ‘hayır’ destekçileri, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere pek çok yerde tencere tava çalarak ve sokağa çıkarak protesto gösterisinde bulundu.

İstanbul Kadıköy’de bir grup, referandum sonuçlarının ardından Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) protesto etti. Kadıköy’de ara sokaklarda toplanan grup, slogan atarak İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu Zühtü Paşa Caddesi’ne geldi. Boğa Meydanı’na kadar yürüyen grup, YSK aleyhine slogan attı ve çirkin ithamlarda bulundu. İzmir Bornova Kazım Dirik Mahallesi Küçükpark’ta yaklaşık 50 kişilik grup slogan atarak toplandı. Polis, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle grup üyelerinden dağılmalarını istedi. Slogan atmaya devam eden protestoculardan 4’ü gözaltına alındı.



HALKA HAKARET ETTİ

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından CHP’li Mahmut Tanal halka hakaret etti. ‘Diktatörlük geldi’ iddiasında bulunan Tanal, ‘evet’ oyu veren yüzde 51,4’lük kesimine saygı göstermediğini açıkça gösterdi. Gün boyu CHP’den art arda itirazlar gelirken, Tanal da çirkin beyanatlarda bulundu. ‘Evet’ verenlere saygısızca açıklamalar yapan Tanal, halkın diktatörlüğü getirdiğini iddia etti. Tanal’ın demokrasiden uzak yorumu yoğun tepki çekti.



SONUÇLAR MANİPLE...

MHP’den ihraç edilen Ümit Özdağ, YSK’nın ‘mühürsüz pusulalar da sayılacak’ kararına tepki gösterdi. Özdağ, yaptığı açıklamada “Bu, YSK tarafından referandumun iktidar lehine açık bir şekilde maniple edilmesidir. Bütün YSK üyeleri usulsüzlüğün önünü açıyor. Teker teker yargılanacaklar. Türk halkının almış olduğu karara başta YSK olmak üzere herkes saygı göstermelidir” dedi.



REFERANDUM İPTAL EDİLSİN

Referandum sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan “Milleti hukuk ekseninde rahatlatacak tek bir karar vardır; seçimin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesidir” dedi.