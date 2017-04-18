Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, siyasi tarihinin en önemli günlerinden birini geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni getiren anayasa değişikliği teklifi oylandı. Katılımın yüzde 86 olduğu oylamada Evet oyu yüzde 51,4 olurken, Hayır ise yüzde 48,6’da kaldı. Referandum sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia eden ‘hayır’ destekçileri, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere pek çok yerde tencere tava çalarak ve sokağa çıkarak protesto gösterisinde bulundu.

İstanbul Kadıköy’de bir grup, referandum sonuçlarının ardından Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) protesto etti. Kadıköy’de ara sokaklarda toplanan grup, slogan atarak İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu Zühtü Paşa Caddesi’ne geldi. Boğa Meydanı’na kadar yürüyen grup, YSK aleyhine slogan attı ve çirkin ithamlarda bulundu. İzmir Bornova Kazım Dirik Mahallesi Küçükpark’ta yaklaşık 50 kişilik grup slogan atarak toplandı. Polis, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle grup üyelerinden dağılmalarını istedi. Slogan atmaya devam eden protestoculardan 4’ü gözaltına alındı.



HALKA HAKARET ETTİ

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından CHP’li Mahmut Tanal halka hakaret etti. ‘Diktatörlük geldi’ iddiasında bulunan Tanal, ‘evet’ oyu veren yüzde 51,4’lük kesimine saygı göstermediğini açıkça gösterdi. Gün boyu CHP’den art arda itirazlar gelirken, Tanal da çirkin beyanatlarda bulundu. ‘Evet’ verenlere saygısızca açıklamalar yapan Tanal, halkın diktatörlüğü getirdiğini iddia etti. Tanal’ın demokrasiden uzak yorumu yoğun tepki çekti.



SONUÇLAR MANİPLE...

MHP’den ihraç edilen Ümit Özdağ, YSK’nın ‘mühürsüz pusulalar da sayılacak’ kararına tepki gösterdi. Özdağ, yaptığı açıklamada “Bu, YSK tarafından referandumun iktidar lehine açık bir şekilde maniple edilmesidir. Bütün YSK üyeleri usulsüzlüğün önünü açıyor. Teker teker yargılanacaklar. Türk halkının almış olduğu karara başta YSK olmak üzere herkes saygı göstermelidir” dedi.



REFERANDUM İPTAL EDİLSİN

Referandum sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan “Milleti hukuk ekseninde rahatlatacak tek bir karar vardır; seçimin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesidir” dedi.