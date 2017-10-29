Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon başlattı. Polis eş zamanlı olarak 20 adrese baskın yaptı. Baskına terör ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de katıldı. Özel harekat polisleri kritik noktalardaki evlere koçbaşı ile kapıları açarak girip uzun namlulu silahlarla zanlıları etkisiz hale getirdi.

Polis operasyonda 5’i Suriye uyruklu 18 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürülen zanlılar buradan sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.