Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tefecilik yapıldığına dair yapılan şikayetler üzerine harekete geçti. Vatandaşları yaklaşık 5 Milyon TL dolandırdıkları ileri sürülen şahıslar gözaltına alındı. Sorgu işlemlerinin ardından Midyat Cumhuriyet Savcılığına getirilen M. D (28), M.Ş. A (41) ve İ. D (29) ‘Tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ suçundan çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevine gönderildi
Tefeci operasyonunda 3 tutuklama
31.10.2017 - 02:37 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin Emniyet Müdürlüğünce yapılan tefecilik operasyonunda 3 kişi adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Midyat M tipi cezaevine gönderildi.
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