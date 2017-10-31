Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tefecilik yapıldığına dair yapılan şikayetler üzerine harekete geçti. Vatandaşları yaklaşık 5 Milyon TL dolandırdıkları ileri sürülen şahıslar gözaltına alındı. Sorgu işlemlerinin ardından Midyat Cumhuriyet Savcılığına getirilen M. D (28), M.Ş. A (41) ve İ. D (29) ‘Tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ suçundan çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevine gönderildi