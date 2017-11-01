İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na yönelik soruşturması çerçevesinde İstanbul merkezli, Ankara, İzmir ve Manisa başta olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Hakkında gözaltı kararı verilen 112 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu
01.11.2017 - 08:28 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 08:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu yapıldı. Operasyonda 112 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na yönelik soruşturması çerçevesinde İstanbul merkezli, Ankara, İzmir ve Manisa başta olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Etiketler : İstanbul,fetö,
515981 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515981.aspx
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