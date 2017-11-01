Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensuplarının kendi aralarında iletişimi için kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli meslek gruplarından olduğu öğrenilen D.Ö., M.K., S.Ö.Y., S.P., Ü.D., İ.V., A.Ö., T.Ö., M.F.K., M.S.K., B.A., M.P.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kırıkkale’de ByLock operasyonu: 12 gözaltı
01.11.2017 - 15:15 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’de ByLock kullandığı tespit edilen çeşitli mesleklerden 12 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,kırıkkale,
516110 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516110.aspx
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