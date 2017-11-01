Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma KOM birimleri, TARSİM bünyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Batman merkezli operasyonun eş zamanlı olarak Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Hakkari'de de düzenlendiği öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında bulunan ekspertizlerin düzenledikleri raporlarla arsa sahiplerine haksız yere hasar ödemesi yapılmasını sağladıkları ve bu yolla TARSİM'i zarara uğrattıkları belirlendi.