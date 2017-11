Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Şırnak’ta şehit olan kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan’ın Osmaniye’deki cenaze töreninde sarf ettiği sözlerle gündeme gelen eski Yarbay Mehmet Alkan, CHP saflarına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Alkan’a CHP rozetini taktı. 2016 yılının Eylül ayında Kanun Hükmünde Kararname ile ordudan ihraç edilen Alkan’a “Aramıza hoş geldin” diyen Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin başına geldiği tarihten sonra girdiği 7 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin 17 ay öncesine alınmasına ilişkin teklifini revize ederek, sadece istifa edenler ya da boşalan belediye başkanlıkları için seçim yapılması teklifinde bulundu. Kılıçdaroğlu, “Teklifimi yumuşatıyorum, gel istifa eden belediyeler için seçim yapalım” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Ankara’da iki gazimizin darp edilmesine tepki göstererek, “Cesareti kimden alıyorlar. Bunun sorgulanması lazım. Bütün gazilerimize sahip çıkacağız. Onlara kalkan her el millete kalkmış eldir” dedi. Kılıçdaroğlu, değişen sınav sistemlerine ilişkin de “Sınav sistemi değişiyor. Her bakan değiştiğinde değişiyor. Her bakan değiştiğinde bir sistem değişiyorsa o sistem milli değildir. Bakana göredir. Aileler de perişan” değerlendirmesinde bulundu.